Жителей Киева не пустили в метро ночью во время воздушной тревоги

В Киеве сегодня ночью после объявления воздушной тревоги местных жителей отказались пускать в метро. Об этом сообщают «Военкоры русской весны».
По данным Telegram-канала, инцидент случился возле станции метро «Минская». Киевляне стучались в двери, однако им никто не открыл, так как метро закрыли.
Минувшей ночью в Киеве раздались десятки взрывов. Данную информацию подтвердили местные жители. По их сведениям, удары по городу отличались высокой интенсивностью – взрывы были слышны каждые две-три минуты в течение часа. Работали системы ПВО.
Также на всей территории Украины прошедшей ночью объявили воздушную тревогу. Взрывы были зафиксированы в самых разных областях страны.