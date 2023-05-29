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Жителей Киева не пустили в метро ночью во время воздушной тревоги

Происшествия
Жителей Киева не пустили в метро ночью во время воздушной тревоги

В Киеве сегодня ночью после объявления воздушной тревоги местных жителей отказались пускать в метро. Об этом сообщают «Военкоры русской весны».

По данным Telegram-канала, инцидент случился возле станции метро «Минская». Киевляне стучались в двери, однако им никто не открыл, так как метро закрыли.

Минувшей ночью в Киеве раздались десятки взрывов. Данную информацию подтвердили местные жители. По их сведениям, удары по городу отличались высокой интенсивностью – взрывы были слышны каждые две-три минуты в течение часа. Работали системы ПВО.

Также на всей территории Украины прошедшей ночью объявили воздушную тревогу. Взрывы были зафиксированы в самых разных областях страны.
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Военкоры ФАН