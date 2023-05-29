Глава Кабмина РФ Мишустин утвердил продление квот на вывоз из страны минеральных удобрений до 30 ноября

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил продление действия квот на вывоз из страны минеральных удобрений. Пролонгация будет актуальна до 30 ноября 2023 года, говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что объем экспортной квоты составит более 16,3 млн тонн. Принятое кабинетом министров решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке.
Распределять количество вывозимых из России удобрений между экспортерами поручено Минпромторгу. При этом квоты не будут распространяться на поставку химических соединений в Абхазию и Южную Осетию, отметили в российском правительстве.