Здание ТЮЗа в Йошкар-Оле отремонтируют за 593 млн рублей

Минкультуры Марий Эл обозначило перспективы масштабной реконструкции обветшавшего здания Марийского ТЮЗа.
По данным ведомства, уже завершена корректировка проектно-сметной документации, которую утвердили в специалисты госэкспертизы. До конца 2024 года планируется выполнить работы по модернизации фасада здания, ремонту кровли и устранению дефектов в изношенных конструкциях, сообщает «МедиаПоток».
Отмечается, что проведение всех ремонтных работ осуществляется в рамках реализации национального проекта «Культура». На эти цели выделено 593 миллиона рублей. Из них уже в этом году поступят более 275 миллионов рублей.