Выборы в Турции – опасности и вызовы

Вчера, 28 мая 2023 года, граждане Турции сделали свой выбор в ходе второго тура президентских выборов. За пределами этой страны второй тур стартовал досрочно - 20 мая 2023 года.
Разрыв между кандидатами невелик: по итогам первого тура действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в I туре 49,52% голосов, его основной соперник Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. И это придавало особую интригу происходящему.
Назло России
Обсуждается ход голосования на выборах президента Турции и в России, а также в целом на постсоветском пространстве. В частности, весьма показательна реакция российских либералов и нацистской секты украинствующих (территория бывшей Украины), ожидаемо поддерживающих Кемаля Кылычдароглу, имеющего репутацию прозападного политика.
Если называть вещи своими именами, это даже хорошо, что они не скрывают своих симпатий. По их реакции можно легко определить, чей приход к власти в Турции не принесет ее народу ничего. Дело в том, что соперник Эрдогана является ставленником Запада, который сейчас понимает, что Эрдоган – это не то, что надо глобалистам. При этом, безусловно и сам Эрдоган не является в буквальном понимании пророссийским, евразийским, антизападным лидером. Он играет в многовекторность, которая до добра еще никого не доводила.
Но, как мы знаем на примере множества стран, когда некий лидер становится недостаточно прозападным, глобалисты начинают искать альтернативный вариант. Так, попытка снести Эрдогана руками прозападной секты гюленистов была предпринята несколько лет назад. Тогда, кстати, его спасла, в том числе – от физической расправы, Россия.
И вот теперь на сцену выводят Кылычдароглу. Как прозападную альтернативу многовекторному Эрдогану. Несмотря на активно поддерживаемых западными политтехнологами миф, приход в стране к власти такого рода персонажей не предвещает ничего хорошего. В данном случае – стоит задаться вопросом, а нужны ли народу Турции в частности гендерные эксперименты, учитывая тот факт, что в турецком обществе по сей сильны традиционные ценности, а в ряде населенных пунктов они сохранились в первозданном виде. Возможные экономические «преобразования» также вряд ли понравится большинству жителей этой страны.
Как показывает опыт, и самый яркий пример здесь – бывшая Украина, приход к власти прозападных лидеров означает: внедрение либеральных ценностей, экономические эксперименты, приводящие к обнищанию населения, политическую нестабильность вплоть до гражданской войны и потери территорий. А в случае с Турцией – как это уже произошло помимо Украины с Молдовой и Арменией – резкое ухудшение отношений с Россией, что также ведет к резкому падению уровня населения. Российский турист не приедет, турецкие помидоры не попадут на российский рынок.
Что касается истории с поддержкой Кылычдароглу извне, то политических украинцев – членов секты украинствующих и поддерживающих действия Киева в принципе можно понять. Ведь, согласно их системе координат, все, что ослабляет Россию для них хорошо, что бы это ни было. Что касается российских либералов, здесь все несколько сложнее. Дело в том, что когда была объявлена мобилизация, различные «светлые эльфы» и «соевые снежинки» тогда побежали, в том числе и в Турцию.
Если же к власти придет Кылычдароглу, то отношения Турции с Россией резко ухудшатся. В частности, речь идет о том, что каналы пересечения границ, в том числе и воздушные, будут перекрыты. И для «соевых» одно из окошек закроется, достаточно привычное и удобное. Известно, что граждане России уже много лет ездят в Турцию, там налажена инфраструктура, и там россиянам действительно находиться достаточно комфортно. То есть, ребята очевидно стреляют себе в ногу. Впрочем, им не привыкать.
Перефразируя известную поговорку про отмороженные назло бабке уши – «назло Кремлю останемся без Турции в случае новой мобилизации».
Вмешивается ли Россия в выборы?
Еще до старта первого тура президентских выборов в Турции Запад и прозападные силы в этой стране ожидаемо обвинили Россию во вмешательстве в электоральный процесс. Хотя, казалось бы, ничего не предвещало. Возможно – зря.
Но, тем не менее, эта тема заслуживает внимания. И, говоря о теме «мягкой силы», в том числе – в отношении выборов, невозможно обойтись без краткого изложения сути вопроса.
Есть такое понятие «сетевые войны». Но никакого отношения к компьютерным делам оно не имеет. Сетевые войны являются военной технологией, принятой на вооружение Пентагоном, там ее применяют, изучают и там это достаточно развито и разработано, наверное, не хуже, чем у нас тактика ведения войны и применение стрелкового оружия в нашей Российской и Советской Армии. То есть, там это – такая же технология, как у нас, например, какая-нибудь тактико-специальная подготовка «город» и «лес».
Технология сетевых войн была рассекречена примерно в начале нулевых, хотя ее наличие упорно отрицалась определенным сегментом в нашем экспертном и политическом сообществе – «ну что вы, какие цветные революции, какая технология, это народ сам восстал против тирана».
Но методички продолжали применяться западными политтехнологами. Дело в том, что у англосаксов развился своеобразный менталитет: они мыслят очень прямолинейно. То есть, если методичка работает сегодня, хорошо сработала вчера, то почему ее нужно менять, почему нужно завтра применять какую-то другую методичку? Эти люди мыслят параллельно-перпендикулярно. Это жесткий менталитет, это навязывание всему миру своей воли, но побочным эффектом этого является то, что они постоянно используют одни и те же методички, в том числе – хочешь поддержать своего кандидата – прозападного кандидата – обвиняй противоположную сторону в том, что ее якобы поддерживают русские.
При этом русские такими же способами ими демонизированы, значит, если тебя обвинили в том, что тебя поддерживают русские, то ты чуть ли не рука мирового зла. И уже никому совершенно неинтересно, правда это или нет.
Все эти сценарии, как мы видим, повторяются в связи с выборами в Турции. И повторение «майданного сценария» также вполне вероятно. Ведь предполагаемый разрыв между кандидатами просто ничтожен, а значит обвинить Эрдогана в случае его победы в фальсификамии будет несложно.
Очевидно, что, учитывая обстановку, складывающуюся в мире, для коллективного Запада критично важно не допустить нового президентского срока Эрдогана.
«Пророссийский» Эрдоган?
Между тем, нельзя сказать, что Россия как-то специально поддерживала или поддерживает Эрдогана. Это можно назвать определенным промахом во внешней политике. То есть, вместо того чтобы сделать совершенно пророссийским политиком Эрдогана, а все инструменты для этого есть, мы ведем работу в этом направлении достаточно вяло.
Чисто теоретически можно было вообще развернуть ситуацию так, чтобы геополитический вектор Эрдогана вектор был бы однозначно пророссийским. Причем такой вариант развития события – на все сто процентов в интересах народа Турции – это и поставки на российский рынок продуктов, текстиля, это туристический бизнес. Уменьшение туристического потока из России в Турцию существенно ударило по турецкой экономике.
Есть даже мнение – как сделать Эрдогана пророссийским? Просто отказаться от его помидоров. За помидоры он готов на все. Может быть, это несколько гипертрофированное выражение, но на самом деле это так.
Но! Как бы действовал на нашем месте коллективный Запад? Наши бы оппоненты на месте России вырастили бы еще какого-нибудь лидера. Некого спойлера, который стал бы альтернативой Эрдогану. Возможно даже – с радикально пророссийских позиций. Сейчас мы видим что? Сражаются два политика: один многовекторный, другой – откровенно прозападный. Это не очень хорошо для России…
Надо извлекать уроки из таких ситуаций, и не то, чтобы бороться, а вести меры по профилактике многовекторности на постсоветском пространстве, потому что многовекторность не в наших интересах. В наших интересах, когда политик стремится выстраивать с нами дружеские, равноправные, суверенные отношения. Вот это идеально для России. Более того — это выгодно всем!
Это правильно и с точки зрения геополитики, и с точки зрения противостояния в мире. Это, помимо прочего, экономически очень выгодно.
И в случае с Турцией это очень яркий пример. Спроси практически любого турка, он скажет: да, дружба с Россией нам и выгодна, да, охлаждение отношений с Россией бьет лично по моему карману. Практически у любого турка (кроме каких-то безумных гюленистов и националистов, кстати, и тех, и других, вскормленных Западом) такая позиция.
Турция как вечная «невеста»
Все сейчас задаются вопросом – насколько серьезно повлияет на отношения между Россией и Турцией результат выборов.
Безусловно, всегда для отношений между странами имеет значение, кто в той или иной стране именно сейчас стоит у власти. Естественно, что если придет к власти соперник Эрдогана, это будет означать победу атлантистов на территории очень большого государства, находящегося у нас непосредственно на юге, государства, когда-то озвучивавшего амбиции на российский Крым. Мы знаем, что Турция целенаправленно вела достаточно планомерную работу по отуречиванию Крыма. У них были целые программы по получению контроля над значимыми сферами жизнедеятельности.
И возвращение в 2014 году Крыма в состав России для них было достаточно неприятно. Другой вопрос, что Эрдоган – это персонаж, с которым можно работать. Да, естественно, как и с любым партнером, с ним нужно вести себя аккуратно, внимательно, осторожно. И он в этом не исключение. Абсолютно любой партнер в мире именно такой: с ним надо соблюдать осторожность – доверяй, но проверяй. Это не сегодня придуманный принцип.
Эрдоган – это такой человек, с которым можно и нужно было работать. А Кылычдароглу – это человек, с которым работать, мне кажется, уже не получится. Это просто прозападный персонаж, с ним уже работает коллективный Запад во главе которого стоят США.
И, обращаясь к народу Турции, стоит отметить, что здесь не надо питать иллюзий. Запад совершенно не волнует судьба Турции. И все эти усилия предпринимаются не потому, что западные стратеги – такие «добрые мишки», которые хотят всех осчастливить. Нет. Они ведут планомерную войну по захвату влияния в мире. Ведь их цель – мировое доминирование, а главное препятствие – это Россия. И все, что ослабляет Россию, для них хорошо. Их цель, цель - сделать все, чтобы ослабить Россию. Мощное государство, находящееся непосредственно в российском приграничье, для них – зона приоритетных интересов.
При этом для Турции давний фетиш – это вступление в Европейский союз. При том, что в ЕС Турция никому не нужна. Ее, так же как и многие другие государства, к примеру, Украину, Молдавию, будут бесконечно мурыжить темой, что мы вот-вот вас примем, это какое-то ассоциированное членство… Это позиция невесты, которая никогда не станет женой.
У глобального Запада имеется куча таких невест, но ни одна из них не войдет гарем под названием ЕС. Есть даже такая шутка из серии: «Когда Украина войдет в ЕС?» - «Да сразу после Турции». - «А Турция когда?» - «А Турция никогда».
Турция в ЕС никому не нужна. Она слишком неевропейская, она слишком хаотичная, слишком традиционная, слишком странная. В Евросоюз и так достаточно напринимали государств Восточной Европы, которые являются для Евросоюза проблемой именно потому, что они недостаточно европейские. И в этот букет, учитывая огромное количество мигрантов, которые не добавляют Евросоюзу стабильности, принять Турцию?!?
Это просто разорвет Евросоюз. США пролоббируют принятие Турции в Евросоюз только если США захотят взорвать Евросоюз, устроив на Западе от России кишащий хаос примерно лет на 100. Только при таком сценарии. Если Турцию реально примут в ЕС, это знак для России – приготовиться к большой затяжной войне, которая, возможно, даже перерастет в ядерную. В принципе, такой сценарий тоже возможен...
Но это – следующий этап. А сейчас идет война не на жизнь, а насмерть между контролем над Турцией между США и коллективными архетипами Евразии.