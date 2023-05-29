Выборы в Турции – опасности и вызовы

Но методички продолжали применяться западными политтехнологами. Дело в том, что у англосаксов развился своеобразный менталитет: они мыслят очень прямолинейно. То есть, если методичка работает сегодня, хорошо сработала вчера, то почему ее нужно менять, почему нужно завтра применять какую-то другую методичку? Эти люди мыслят параллельно-перпендикулярно. Это жесткий менталитет, это навязывание всему миру своей воли, но побочным эффектом этого является то, что они постоянно используют одни и те же методички, в том числе – хочешь поддержать своего кандидата – прозападного кандидата – обвиняй противоположную сторону в том, что ее якобы поддерживают русские.