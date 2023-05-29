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«К профессии это отношения не имеет»: Леонид Якубович рассказал о патриотизме деятелей культуры

Шоу-бизнес
«К профессии это отношения не имеет»: Леонид Якубович рассказал о патриотизме деятелей культуры

Народный артист России, ведущий легендарной программы «Поле чудес» Леонид Якубович считает, что чувство патриотизма в первую очередь относится к самому человеку, а не к роду его деятельности. Таким мнением он поделился в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

Отвечая на вопрос ведущего о способах проявления любви к Родине у деятелей культуры, Якубович подчеркнул, что профессия не имеет никакого отношения к этому принципу.

«Они люди, при чем здесь профессия. Он может быть кем угодно. Если он патриот, то он патриот. К профессии это отношения не имеет», — заключил телеведущий.

Ранее Якубович высказался по поводу понятия «гражданская идентичность». Сам артист считает себя ярым патриотом, который не позволит другим людям негативно высказываться в адрес своей страны.
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