«К профессии это отношения не имеет»: Леонид Якубович рассказал о патриотизме деятелей культуры

Народный артист России, ведущий легендарной программы «Поле чудес» Леонид Якубович считает, что чувство патриотизма в первую очередь относится к самому человеку, а не к роду его деятельности. Таким мнением он поделился в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».