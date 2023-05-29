Эрдоган победил: что это значит для внутренней и внешней политики Турции

В Турции прошел второй раунд президентских выборов. Избирком официально признал победу за Реджепом Тайипом Эрдоганом. К тому же, его коалиция имеет большинство в парламенте. Таким образом, у президента есть еще пять лет практически абсолютной власти. К концу срока Эрдоган будет править Турцией целых четверть века. Страшный сон для одних и триумф для других.
Уже совсем скоро мы узнаем состав обновленного кабмина. Также не факт, что оппозиция в ближайшем будущем удержит главные города страны, которыми она сегодня управляет.
Спецкорреспондент ФАН Аббас Джума обсудил с экспертами, что значит для Турции победа Эрдогана, и что в этой связи ждет российско-турецкие отношения.
Победа заслуженная
Турецкий журналист Рагип Сойлу пишет, что одно из главных достоинств Эрдогана — его чутье. Но также нельзя забывать, что он работает с очень профессиональной командой, которая разработала для него сильную стратегию.
«Конечно, у него были определенные преимущества, такие как админресурс и возможность предложить населению рабочие места, повысить зарплаты, раздать бесплатный газ и так далее. Но преимущества были и у оппозиции. Эрдоган — президент, повинный в затянувшемся экономическом кризисе, нарушающем права человека. Глава государства также не справился должным образом с последствиями землетрясения», — считает обозреватель.
По словам Сойлу, у соперника Эрдогана Кемаля Кылычдароглу не было стратегии второго тура, он организовал спонтанную кампанию. И это после провала в первом раунде.
«Если оппозиция хочет сохранить за собой такие крупные города, как Стамбул, Анкара и Анталия, ей нужно найти способ держаться вместе. В противном случае в следующем году Эрдогану будет легко расправиться с оппонентами», — отмечает жкрналист.
Пиррова победа
«Общественность в Турции в любом случае разделена пополам. То есть убедительной победы у Эрдогана получилось», — говорит турецкий политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре.
По его мнению, стабильность в российско-турецких отношениях при Эрдогане будет сохраняться:
«Я думаю, что он будет продолжать тот курс, который проводил до сих пор. С другой стороны, допускаю, что Эрдоган начнет одновременно предпринимать попытки налаживания отношений с Западом. Ему нужны будут инвестиции, поддержка со стороны западных финансовых структур для того, чтобы улучшить экономику страны. Разумеется, политика Эрдогана в отношении России будет гораздо сбалансированнее чем у Кылычдароглу. Так что для Москвы победа Эрдогана — это позитивный результат. Турция остается окном как минимум для отхода западных санкций».
Стабильность и предсказуемость
Тюрколог, доктор политических наук Владимир Аватков уверен, что для Турции победа Эрдогана означает усиление туркоцентричных тенденций во внешней политике.
«Это сохранение внешнеполитического курса, направленного на укрепления Турции в качестве независимого актора в системе международных отношений, ведущим наступательную внешнюю политику и оказывающий влияние на постсоветском пространстве, на Южном Кавказе, на постосманском пространстве и в исламском мире. Победа Эрдогана означает также стабильность в плане политического курса в целом, предсказуемость и возможность контактировать с турецкой властью. Но также не исключено давление Запада. Вплоть до попыток дестабилизировать ситуацию в Турции», — полагает он.
Все остается как есть
По мнению главреда «МК-Турция» Яшара Ниязбаева, большинство граждан страны проголосовали за существующий строй, они поддерживают своего лидера. А оппозиция так и не смола убедить избирателей в том, что стране нужно идти иным путем — вернуть парламентскую систему и ослабить роль президента.
«На российско-турецкие отношения это повлияет положительно. Потому что с Кылычдароглу могли возникнуть проблемы. Для Москвы он был "котом в мешке". Не было понятно, что из его заявлений правда, а что нет — то, что он хочет развивать отношения с Москвой или то, что он будет больше уделять внимание отношениям с Западом», — говорит эксперт.
Провал Америки
Итоги выборов показали, что США потеряли былую возможность манипулировать мнением турецкого населения, заявил в интервью ФАН начальник штаба ВМФ Турции в отставке, полковник Халил Озсарач.
«Россия и Турция должны вместе изменить текущую ситуацию и выгнать империализм с континента. Наши страны должны объединиться. Это касается и Китая, и Афганистана, и Сирии, и всех остальных стран. Итоги этих выборов — это возможность, которую надо использовать. Времени не так много», — подчеркнул он.