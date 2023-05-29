Эрдоган победил: что это значит для внутренней и внешней политики Турции

В Турции прошел второй раунд президентских выборов. Избирком официально признал победу за Реджепом Тайипом Эрдоганом. К тому же, его коалиция имеет большинство в парламенте. Таким образом, у президента есть еще пять лет практически абсолютной власти. К концу срока Эрдоган будет править Турцией целых четверть века. Страшный сон для одних и триумф для других.