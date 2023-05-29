Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Бывший замминистра культуры Ольга Ярилова признала вину в деле о мошенничестве с «Пушкинскими картами»

Происшествия
Бывший замминистра культуры Ольга Ярилова признала вину в деле о мошенничестве с «Пушкинскими картами»

Экс-заместитель министра культуры России Ольга Ярилова после ареста признала вину в деле о мошенничестве с «Пушкинскими картами». Это следует из материалов дела суда.

Ярилова стала фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Бывший чиновник признала вину в мошенничестве и содействует правоохранителям в расследовании дела, передает ТАСС.

Прежде Ярилова была задержана по подозрению в совершении преступления. Экс-заместитель министра замешана в махинациях со средствами, которые были выделены на развитие программы «Пушкинская карта».
ярилова суд уголовное дело
Военкоры ФАН