Бывший замминистра культуры Ольга Ярилова признала вину в деле о мошенничестве с «Пушкинскими картами»

Экс-заместитель министра культуры России Ольга Ярилова после ареста признала вину в деле о мошенничестве с «Пушкинскими картами». Это следует из материалов дела суда.
Ярилова стала фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Бывший чиновник признала вину в мошенничестве и содействует правоохранителям в расследовании дела, передает ТАСС.
Прежде Ярилова была задержана по подозрению в совершении преступления. Экс-заместитель министра замешана в махинациях со средствами, которые были выделены на развитие программы «Пушкинская карта».