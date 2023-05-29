Жители Киева сообщили о десятках взрывов ночью на территории города

Минувшей ночью в Киеве произошло огромное количество взрывов. Об этом сообщили местные жители.
По информации киевлян, первые взрывы в украинской столице раздались примерно в три часа ночи. С этого момента начали работать системы ПВО.
В небе летали БПЛА. Удары по городу отличались высокой интенсивностью – взрывы были слышны каждые две-три минуты в течение часа.
Другой очевидец заявил, что ПВО работала в разных частях столицы. Особенно раскаты были слышны в Подольском районе.
Сегодня ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Происходили взрывы в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях.