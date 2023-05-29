Турция: эра Эрдогана продолжается

Определенный опыт взаимодействия российского руководства с действующим турецким лидером за прошедшие двадцать лет накоплен, причем в очень широком диапазоне: от почти открытого конфликта (после начала операции российских ВКС в Сирии осенью 2015 года) до максимально дружественных (после попытки проамериканского военного переворота в Турции в июле 2016 года), каких-то радужных иллюзий по его поводу никто не питает. Но в целом он, как показывает практика, — достаточно предсказуемый и ответственный политик, исходящий прежде всего из национальных интересов своей страны и пользующийся доверием своего народа, с которым можно и нужно иметь дело.