Пожилая петербурженка обварилась кипятком в ванной на Стародеревенской улице и погибла от ожогов

Пенсионерка получила травмы в собственной квартире на Стародеревенской улице. В марте 84-летняя женщина не смогла выбраться из ванной, когда из крана резко пошел кипяток. Пенсионерку доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с ожогами 18% поверхности тела.