Пожилая петербурженка обварилась кипятком в ванной на Стародеревенской улице и погибла от ожогов

Жительница Приморского района скончалась из-за ожогов спустя два месяца после госпитализации. Об этом сообщает 78.ru.
Пенсионерка получила травмы в собственной квартире на Стародеревенской улице. В марте 84-летняя женщина не смогла выбраться из ванной, когда из крана резко пошел кипяток. Пенсионерку доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с ожогами 18% поверхности тела.
Пожилая петербурженка скончалась в больнице вечером 28 мая. Правоохранительные органы начали проверку инцидента.
Ранее 68-летняя женщина сварилась в кипятке во время принятия ванны в своей квартире на проспекте Косыгина. Тело пенсионерки обнаружили с многочисленными термическими ожогами.