Власти Хмельницкой области Украины сообщили о повреждении военного объекта на территории региона

По их данным, в ночь на 29 мая были зафиксированы удары по различным объектам инфраструктуры. Один из них оказался военным, в результате чего из строя были выведены пять летательных аппаратов, заявили власти Хмельницкой области. Где именно располагается пострадавший объект, не уточняется.