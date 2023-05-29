Власти Хмельницкой области Украины сообщили о повреждении военного объекта на территории региона

Руководство Хмельницкой области Украины проинформировало, что из-за взрывов на территории региона получил повреждения военный объект. Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации.
По их данным, в ночь на 29 мая были зафиксированы удары по различным объектам инфраструктуры. Один из них оказался военным, в результате чего из строя были выведены пять летательных аппаратов, заявили власти Хмельницкой области. Где именно располагается пострадавший объект, не уточняется.
Ранее стало известно, что российские военные уничтожили опорный пункт с личным составом противника на Сватовском направлении в Донбассе. Удар одним термобарическим снарядом был нанесен расчетом ТОС-1А «Солнцепек» ЗВО, сообщал RT.