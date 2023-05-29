Филипп Киркоров назвал комика Азамата Мусагалиева «филиппинским Ельциным»

Народный артист России Филипп Киркоров и комик Азамат Мусагалиев вступили в конфликт на глазах у зрителей. Певец назвал оппонента «филиппинским Ельциным».
Киркоров появился на сцене шоу «Концерты» на телеканале ТНТ. В какой-то момент артист начал исполнять композицию «Снег», но Мусагалиев его прервал и попросил не мешать.
В ответ на наезд исполнитель осадил комика потоком оскорблений, назвав «филиппинским Ельциным». Киркоров заявил, что ему не нравится постоянно видеть Мусагалиева в эфире ТНТ.
В конечном итоге все закончилось миром. Киркоров и Мусагалиев объяснили свое поведение особенностью шоу-бизнеса, в котором часто происходят скандалы.
Народный артист сидел в жюри на шоу «Маска» и в конце последнего сезона выбрал сразу двух победителей. Это решение не одобрили зрители и раскритиковали в Сети.