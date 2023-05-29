В некрополе Саккара обнаружили древние гробницы и артефакты

По словам генерального секретаря Высшего совета по древностям Мостафы Вазири, это два самых больших места для бальзамирования, которые называли «домом» или «мастерской». Они предназначались не только для высокопоставленных лиц Старого царства Древнего Египта и Нового, но и для животных.