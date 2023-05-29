В некрополе Саккара обнаружили древние гробницы и артефакты

В египетском некрополе Саккара были обнаружены древние мастерские, гробницы и артефакты, относящиеся к 30-й династии фараонов и периоду Птолемеев: глиняные горшки, предметы для мумификации, ритуальные сосуды.
По словам генерального секретаря Высшего совета по древностям Мостафы Вазири, это два самых больших места для бальзамирования, которые называли «домом» или «мастерской». Они предназначались не только для высокопоставленных лиц Старого царства Древнего Египта и Нового, но и для животных.
«Мы нашли немного подержанной керамики и такие материалы, как азотистая соль, лен… Вся эта информация поможет нам более детально изучить планировку мастерской, информацию по бальзамированию, потому что ранее у нас не было такой хорошо сохранившейся мастерской. Мы все еще работаем в западной части раскопок, и, даст бог, там будет еще больше информации, чем мы имеем сейчас», — сообщил инспектор отдела древностей Исмаил Мостафа.