Леонид Якубович в первое время был категорически против играть роль «Скупого» в новом спектакле Боякова

Театральный режиссер Эдуард Бояков в конце прошлого года предложил народному артисту РФ Леониду Якубовичу исполнить главную роль в постановке «Скупой» по комедии Жан-Батиста Мольера, которую он выпустил совместно с коллегой Валентином Клементьевым.
Сам телеведущий в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» рассказал, что был сначала недоволен своим героем Гарпагоном, поскольку он олицетворял жадность и был настоящим скупердяем. Якубович отметил, что «Скупой» является не самым успешным и удачным произведением Мольера, и его не часто выбирают для спектаклей.
Однако Боякову все-таки удалось переубедить актера. Более того, оригинальные монологи этого действующего лица, которые написаны самим Якубовичем, во многом меняют представление об этом человеке. Или же, как подчеркнул артист, «кардинально меняют философию этого спектакля» в целом.
Следует отметить, что это не первая роль Якубовича в постановках Боякова. В тот период, когда режиссер руководил Московским Художественным театром имени А.П. Чехова, телеведущий сыграл старца Никандра в «Лавре» по мотивам произведения Евгения Водолазкина.
Ранее Якубович признался, что очень расстроен тем, что за ним закрепилось амплуа ведущего знаменитой программы «Поле чудес». Несмотря на это, артист все равно получает удовольствие от работы в театре.