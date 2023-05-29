Леонид Якубович в первое время был категорически против играть роль «Скупого» в новом спектакле Боякова

Сам телеведущий в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» рассказал, что был сначала недоволен своим героем Гарпагоном, поскольку он олицетворял жадность и был настоящим скупердяем. Якубович отметил, что «Скупой» является не самым успешным и удачным произведением Мольера, и его не часто выбирают для спектаклей.