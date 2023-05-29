Три самодельных БПЛА заметили над военной техникой в Химках, пишут СМИ

Увидев это, жители ЖК «Пятницкие луга» вызвали правоохранителей. Сотрудники органов оперативно вычислили владельцев дронов. Ими оказались москвичи 39 и 47 лет. Мужчины заявили, что собрали БПЛА самостоятельно. Запуск, по их словам, был осуществлен для того, чтобы протестировать аппараты и позже передать их бойцам армии России в зону проведения спецоперации.