Три самодельных БПЛА заметили над военной техникой в Химках, пишут СМИ

Три самодельных беспилотника были замечены вечером 28 мая в небе над подмосковными Химками. Об этом пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, три БПЛА, оснащенные камерами, летели на высоте примерно 300 метров. Причем, движение аппаратов осуществлялось над военной техникой ВС РФ.
Увидев это, жители ЖК «Пятницкие луга» вызвали правоохранителей. Сотрудники органов оперативно вычислили владельцев дронов. Ими оказались москвичи 39 и 47 лет. Мужчины заявили, что собрали БПЛА самостоятельно. Запуск, по их словам, был осуществлен для того, чтобы протестировать аппараты и позже передать их бойцам армии России в зону проведения спецоперации.
В итоге полицейские изъяли у «изобретателей» дроны, пульты управления, специальные очки и ноутбуки. В данный момент правоохранителями проводится проверка.
Ранее SHOT сообщил об атаке шести украинских БПЛА-камикадзе. Целью операторов дронов стал автомобильный пропускной пункт на территории Белгородской области.