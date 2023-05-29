В Италии прошли протесты за право получать социальные пособия

Протесты за право получать социальные выплаты прошли в Риме. «Доход гражданина» — социальное ежемесячное пособие для семей с низким доходом, которое распространяется на покупку продуктов питания, оплату счетов за электроэнергию и покрытие расходов на аренду жилья.
Правительство Италии ввело постепенный отказ от этого социального пособия, поскольку оно несет серьезную нагрузку на бюджет. В связи с этим тысячи протестующих вышли на улицы с транспарантами и плакатами с лозунгами.
«Пособия необходимы, потому что они нужны для выживания в наших городах. Это возможность платить за дорогую арендную плату жилья, совершать покупки продуктов питания, оплачивать счета», — поделился протестующий Илиария Манти.
Система социального ежемесячного пособия в Италии будет полностью отменена с 1 января 2024 года. Правительство утверждает, что граждане злоупотребляют пособиями, которые отбивают у людей охоту искать работу.