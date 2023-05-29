Уроженец Таджикистана сбил на иномарке девятилетнего мальчика в Волосовском районе Ленобласти

Школьника госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как его сбил гражданин Таджикистана на «Киа Форте» в Волосовском районе Ленинградской области 28 мая. О ДТП сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
Известно, что 33-летний водитель на 1-м километре трассы «Большая Вруда — Княжево — Овинцево» совершил наезд на девятилетнего мальчика. В момент аварии школьник шел вдоль дороги по обочине без сопровождения взрослых.
По данным источника, пострадавшего доставили в тяжелом состоянии в гатчинскую больницу. Правоохранительные органы начали проверку по факту ДТП. Отмечается, что уроженец Таджикистана к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.
Ранее женщина и ребенок погибли после столкновения «Лады» с фурой на Таллинском шоссе рядом с деревней Куты. Сотрудники полиции выясняют детали происшествия.