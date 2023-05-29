Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит рабочую встречу с представителями парламента Кении в Нейроби

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит рабочую встречу в Нейроби. Он обсуждает вопросы с руководством кенийского парламента.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова в личном Telegram-канале сообщила о рабочем мероприятии во время поездки министра. Она опубликовала фото с Лавровым и представителями законодательной власти за круглым столом.
Ранее сообщалось, что Лавров прилетел в Кению. Поездка приурочена к июльскому форуму «Россия-Африка». Захарова сопровождает министра в турне по странам континента.