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Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит рабочую встречу с представителями парламента Кении в Нейроби

Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит рабочую встречу с представителями парламента Кении в Нейроби

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит рабочую встречу в Нейроби. Он обсуждает вопросы с руководством кенийского парламента.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова в личном Telegram-канале сообщила о рабочем мероприятии во время поездки министра. Она опубликовала фото с Лавровым и представителями законодательной власти за круглым столом.

Ранее сообщалось, что Лавров прилетел в Кению. Поездка приурочена к июльскому форуму «Россия-Африка». Захарова сопровождает министра в турне по странам континента.
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