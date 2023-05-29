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Глава Белгородской области Гладков: присоединение Харькова решит проблему с обстрелами ВСУ в регионе

Политика
Глава Белгородской области Гладков: присоединение Харькова решит проблему с обстрелами ВСУ в регионе

Присоединение Харькова к территории Белгородской области ликвидирует проблему с обстрелами украинской армии. Соответствующую точку зрения озвучил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Таким мнением глава Белгородской области поделился в эфире телеканала «Россия 24». С начала вооруженного противостояния Москвы и Киева более пяти диверсионно-разведывательных групп заходили на территорию региона, напомнил он.

«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов», — указал он.

Прежде бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что после провала контрнаступления украинской армии Россия освободит Одессу и Харьков. Подробности сообщает RT.
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