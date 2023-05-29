Телеведущий Леонид Якубович гордится воспитанием и образованностью своих детей

Народный артист России Леонид Якубович вырастил сына Артема, дочь Варвару и внучку Софью. В интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» он признался, что доволен тем, какими людьми стали его дети, и уверен, что они точно «не пропадут».
Ведущий известной передачи «Поле чудес» не сомневается, что его потомки стали «хорошими, красивыми, воспитанными и образованными» людьми. Каждый из них закончил престижные высшие учебные заведения и свободно разговаривает на иностранных языках. По мнению Якубовича, они с женой немало сделали для того, чтобы дети были готовы к самостоятельной жизни.
«Дело не в материальном благе, хотя это тоже невероятно важная вещь. Главное, что они воспитаны так, что я понимаю: "Эти не пропадут!"», — заключил артист.
Ранее телеведущий рассказал, что основатели Голливуда Николас и Джозеф Шенки являются двоюродными братьями его деда.