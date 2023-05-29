Телеведущий Леонид Якубович гордится воспитанием и образованностью своих детей

Ведущий известной передачи «Поле чудес» не сомневается, что его потомки стали «хорошими, красивыми, воспитанными и образованными» людьми. Каждый из них закончил престижные высшие учебные заведения и свободно разговаривает на иностранных языках. По мнению Якубовича, они с женой немало сделали для того, чтобы дети были готовы к самостоятельной жизни.