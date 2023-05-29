Полицейские в Подмосковье задержали женщину за нанесение тяжких повреждений сожителю

Оперативники установили, что правонарушение случилось во время совместного распития спиртного. В какой-то момент собутыльники поссорились и произошла драка. Сотрудники полиции уже возбудили в отношении злоумышленницы уголовное дело по ст. 111 УК РФ, добавили в пресс-службе ведомства.