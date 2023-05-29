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Полицейские в Подмосковье задержали женщину за нанесение тяжких повреждений сожителю

Происшествия
Полицейские в Подмосковье задержали женщину за нанесение тяжких повреждений сожителю

Медики скорой помощи 28 мая в Балашихе Московской области госпитализировали из дома на улице Свердлова 45-летнего гражданина с телесными повреждениями. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД России.

Как пишет издание «Вести Подмосковья», по данным правоохранителей, травмировала пострадавшего его ранее судимая 43-летняя сожительница. Дама вскоре была задержана в ходе проведения оперативно-розыскных действий, сообщили в ГУ МВД России по Подмосковью.

Оперативники установили, что правонарушение случилось во время совместного распития спиртного. В какой-то момент собутыльники поссорились и произошла драка. Сотрудники полиции уже возбудили в отношении злоумышленницы уголовное дело по ст. 111 УК РФ, добавили в пресс-службе ведомства.
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