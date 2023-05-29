Глава GIM Unimpresa Торрембини заявил о невозможности отключить Россию от мировой экономики

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини прокомментировал попытки отключить Москву от мировой экономики.
По мнению специалиста, столь большое государство, как РФ, не может быть изолировано от внешних экономических процессов. Разговоры о попытках отключить Россию от мировой экономики глава ассоциации называет западным пропагандистским мифом.
«Где еще вы найдете ресурсы, имеющиеся в России – нефть, газ, уголь, другое сырье? Таких стран больше нет», — подчеркнул Торрембини.
При этом представитель GIM Unimpresa заявил, что западные государства уже сами запутались в своих попытках изолировать Россию. Из-за антироссийских санкций хуже становится только их гражданам, считает Торрембини.
Ранее агентство Associated Press сообщило о 500 покинувших российский рынок компаниях с начала спецоперации. В своих материалах журналисты ссылаются на базу данных Йельского университета.