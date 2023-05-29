Отправленные украинской армии самоходные артиллерийские установки CAESAR не подходят для вооруженного противостояния Москвы и Киева. Соответствующую точку зрения озвучил французский активист Ксавье Моро.
Таким мнением он поделился 29 мая, в понедельник, в ходе разговора с корреспондентом РИА Новости. Гаубицы быстро выйдут из строя и невозможно будет устранить повреждение, добавил Моро.
«Моро назвал CAESAR хорошим оружием, но заметил, что их не нужно использовать в таких условиях, как в Донбассе», — подчеркивается в сообщении.
Прежде подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинская армия активно пополняет склады с боеприпасами на Донецком направлении. Подробности передает телеканал RT.