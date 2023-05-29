Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Французский активист Ксавье Моро счел неподходящими для украинского конфликта гаубицы CAESAR

Политика
Французский активист Ксавье Моро счел неподходящими для украинского конфликта гаубицы CAESAR

Отправленные украинской армии самоходные артиллерийские установки CAESAR не подходят для вооруженного противостояния Москвы и Киева. Соответствующую точку зрения озвучил французский активист Ксавье Моро.

Таким мнением он поделился 29 мая, в понедельник, в ходе разговора с корреспондентом РИА Новости. Гаубицы быстро выйдут из строя и невозможно будет устранить повреждение, добавил Моро.

«Моро назвал CAESAR хорошим оружием, но заметил, что их не нужно использовать в таких условиях, как в Донбассе», — подчеркивается в сообщении.

Прежде подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинская армия активно пополняет склады с боеприпасами на Донецком направлении. Подробности передает телеканал RT.
украинский конфликт гаубицы CAESAR всу
Военкоры ФАН