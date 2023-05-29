Подозреваемых в хищении средств «Россгостраха» с оборотом более 1,5 млрд рублей на картах задержали на Ставрополье

В операции по пресечению деятельности злоумышленников приняли участие сотрудники ФСБ и МВД России. Один из подозреваемых в причастности к махинациям был задержан при попытке пересечь границу с Грузией на пропускном пункте Верхний Ларс. Силовики также взяли программиста и бухгалтера. С ними ведут следственные действия.