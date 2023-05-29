Подозреваемых в хищении средств «Россгостраха» с оборотом более 1,5 млрд рублей на картах задержали на Ставрополье

Силовые структуры задержали в Ставропольском крае членов преступной группы по хищению денег под видом страховых услуг для автовладельцев. Об этом сообщила руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного Комитета РФ, генерал-майор юстиции Светлана Петренко.
В операции по пресечению деятельности злоумышленников приняли участие сотрудники ФСБ и МВД России. Один из подозреваемых в причастности к махинациям был задержан при попытке пересечь границу с Грузией на пропускном пункте Верхний Ларс. Силовики также взяли программиста и бухгалтера. С ними ведут следственные действия.
Злоумышленники стали фигурантами уголовного дела по статье ч. 4 ст. 159.5 УК РФ («Страховое мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Речь идет о деятельности в период с декабря 2020 года по октябрь 2021 года.
Правонарушители инсценировали аварии с мнимыми повреждениями для оценки ущерба и предоставления ее результатов в ПАО СК «Росгосстрах» и другие компании для получения выплат. В конечном итоге, правоохранители обнаружили, что оборот денег на изъятых картах составляет более 1,5 млрд рублей.
До этого в СИЗО отправили коллекторов, которые вымогали деньги у подчиненных генерал-майора полиции Константина Строганова. Они стали фигурантами уголовного дела по части 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство).