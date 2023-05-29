Брянский водитель мопеда пострадал от столкновения с легковушкой

Сотрудники УГИБДД России по Брянской области уточняют последствия ДТП с участием мопеда.
По данным ведомства, дорожный инцидент произошел на автотрассе, ведущей из Брянска в Белоруссию. Мопед, которым управлял 32-летний мужчина, врезался в ехавший впереди автомобиль ВАЗ-211540, за рулем которого находился 55-летний водитель, сообщает РИА «Стрела».
В результате столкновения мопедист сильно ударился о дорожное покрытие и получил закрытый перелом одного из пальцев левой кисти руки. Ему была оказана своевременная медпомощь. Госпитализация не потребовалась.