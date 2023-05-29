Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пяти ДРГ, заходивших в регион с начала СВО

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с начала спецоперации в регион проникали не менее пяти диверсионно-разведывательных групп со стороны Украины. Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала «Россия-24».
По словам губернатора региона, Белгородская область живет в условиях зоны боевых действий. Гладков отметил, что они идут независимо от интересов мирных жителей.
Также чиновник сообщил о количестве проникновений диверсантов на территорию Белгородской области. По его данным, с начала спецоперации не менее пяти украинских диверсионно-разведывательных групп заходили в регион.
Ранее Вячеслав Гладков заявил, что в составе ДРГ, зашедшей в область 22 мая, были поляки и американцы. Об этом губернатору рассказали пострадавшие в результате действий диверсантов.