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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пяти ДРГ, заходивших в регион с начала СВО

Происшествия
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пяти ДРГ, заходивших в регион с начала СВО

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с начала спецоперации в регион проникали не менее пяти диверсионно-разведывательных групп со стороны Украины. Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

По словам губернатора региона, Белгородская область живет в условиях зоны боевых действий. Гладков отметил, что они идут независимо от интересов мирных жителей.

Также чиновник сообщил о количестве проникновений диверсантов на территорию Белгородской области. По его данным, с начала спецоперации не менее пяти украинских диверсионно-разведывательных групп заходили в регион.

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что в составе ДРГ, зашедшей в область 22 мая, были поляки и американцы. Об этом губернатору рассказали пострадавшие в результате действий диверсантов.
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