Управление программы пилотируемых полетов Китая анонсировало дату высадки тайконавтов на Луну

Управление китайской программы пилотируемых полетов (CMSA) анонсировало срок высадки тайконавтов на лунную поверхность.
«По плану проекта пилотируемых исследований китайцы впервые высадятся на Луне до 2030 года», — говорится в сообщении.
Вдобавок в CMSA подчеркнули, что двое китайских космонавтов будут управлять лунным ровером для проведения научных изысканий на поверхности спутника Земли.
До этого руководитель американского космического агентства НАСА Билл Нельсон выказал опасение, что правительство КНР может заявить о своих правах на сектора лунной территории, если они первыми туда прилетят и там закрепятся.
При этом не только китайцы стремятся покорить космос. Многие страны начали готовить и запускать на орбиту своих астронавтов. Так, Саудовская Аравия при помощи американской компании SpaceX отправила в космос двух своих граждан, передает РИАМО.