Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Марочко заявил о взятии в плен 23 десантников ВСУ у Белогоровки

По информации офицера, российские штурмовые отряды вынудили сложить оружие людей из 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Подполковник в отставке подчеркнул, что пленным оперативно оказали необходимую медицинскую помощь, после чего их отправили в место содержания. Сейчас с ними работают следователи.