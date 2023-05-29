Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Марочко заявил о взятии в плен 23 десантников ВСУ у Белогоровки

Военнослужащие ВС РФ за последние двое суток взяли в плен 23 солдата украинской армии в районе Белогоровки в ЛНР. Об этом заявил подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко.
По информации офицера, российские штурмовые отряды вынудили сложить оружие людей из 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Подполковник в отставке подчеркнул, что пленным оперативно оказали необходимую медицинскую помощь, после чего их отправили в место содержания. Сейчас с ними работают следователи.
Ранее троих росгвардейцев освободили из украинского плена. После выздоровления они собираются вернуться в строй.