Школьники приступили к сдаче ЕГЭ по русскому языку

К написанию ЕГЭ по русскому языку школьники приступили в 10:00. Кураторы огласили им процедуру проведения экзамена и раздали конверты с заданиями. Им предстоит выбрать правильные ответы в тестовой части и написать сочинение, опираясь на аргументы из литературы. На это отведено 3 часа 55 минут.