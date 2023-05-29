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Школьники приступили к сдаче ЕГЭ по русскому языку

Общество
Школьники приступили к сдаче ЕГЭ по русскому языку

Выпускники 11 классов школ России, а также другие учащиеся сдают первый обязательный предмет ЕГЭ. Им предстоит продемонстрировать знания по русскому языку.

Традиционно экзамен сдается не в той школе, в которой на постоянной основе обучались школьники. На входе стоят металлические рамки для контроля использования телефонов и других гаджетов.

К написанию ЕГЭ по русскому языку школьники приступили в 10:00. Кураторы огласили им процедуру проведения экзамена и раздали конверты с заданиями. Им предстоит выбрать правильные ответы в тестовой части и написать сочинение, опираясь на аргументы из литературы. На это отведено 3 часа 55 минут.

Ранее семейный психолог Наталья Наумова рассказала, как настроиться на сдачу экзамена. Она посоветовала отказаться от успокоительных накануне ЕГЭ, передает «Вечерняя Москва».
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