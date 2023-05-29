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Юный житель Новосибирской области утонул во время рыбной ловли

Происшествия
Юный житель Новосибирской области утонул во время рыбной ловли

Сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области отметили рост числа трагических происшествий на воде.

За последнее время зафиксировано сразу три несчастных случая с рыбаками, закончившиеся трагически. Среди них выделяется гибель несовершеннолетнего подростка 2005 года рождения, не вернувшегося домой после рыбалки, сообщает sibkray.ru.

В результате организованных поисков его тело было обнаружено в реке Тула около села Ярково. Предстоит провести медэкспертизу для уточнения причин смерти. В региональном МЧС призвали граждан соблюдать правила безопасности на воде.
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