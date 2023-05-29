Рыжий мужчина с большими ушами изнасиловал петербурженку в Выборгском районе, угрожая электрошокером

Известно, что днем 28 мая насильник напал на петербурженку. Мужчина, угрожая электрошокером, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении жительницы Петербурга. Потерпевшая вечером того же дня сообщила в правоохранительные органы о противоправных действиях.