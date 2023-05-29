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Рыжий мужчина с большими ушами изнасиловал петербурженку в Выборгском районе, угрожая электрошокером

Происшествия
Рыжий мужчина с большими ушами изнасиловал петербурженку в Выборгском районе, угрожая электрошокером

Неизвестный изнасиловал 54-летнюю женщину у железнодорожной станции «63 километр» в Выборгском районе Ленобласти в воскресенье, 28 мая. Об инциденте сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Известно, что днем 28 мая насильник напал на петербурженку. Мужчина, угрожая электрошокером, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении жительницы Петербурга. Потерпевшая вечером того же дня сообщила в правоохранительные органы о противоправных действиях.

Информацию передали сотрудникам следственного отдела по Выборгу. По данным источника, насильник имеет высокий рост, рыжую щетину и оттопыренные уши. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пенсионерку избили поленом после неудачной попытки изнасилования в Ленобласти. Сотрудники полиции задержали преступника по горячим следам.
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