Рыжий мужчина с большими ушами изнасиловал петербурженку в Выборгском районе, угрожая электрошокером

Неизвестный изнасиловал 54-летнюю женщину у железнодорожной станции «63 километр» в Выборгском районе Ленобласти в воскресенье, 28 мая. Об инциденте сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Известно, что днем 28 мая насильник напал на петербурженку. Мужчина, угрожая электрошокером, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении жительницы Петербурга. Потерпевшая вечером того же дня сообщила в правоохранительные органы о противоправных действиях.
Информацию передали сотрудникам следственного отдела по Выборгу. По данным источника, насильник имеет высокий рост, рыжую щетину и оттопыренные уши. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее пенсионерку избили поленом после неудачной попытки изнасилования в Ленобласти. Сотрудники полиции задержали преступника по горячим следам.