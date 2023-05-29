Житель Мордовии украл велосипед и обменял его на смартфон

По версии следствия, ранее судимый 25-летний житель Рузаевки позарился на велосипед своего 54-летнего знакомого из Сузгарья. Зайдя к нему в гости, он не смог удержаться от соблазна завладеть чужим имуществом, сообщают «Известия Мордовии».