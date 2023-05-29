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Житель Мордовии украл велосипед и обменял его на смартфон

Общество
Житель Мордовии украл велосипед и обменял его на смартфон

Сотрудники ГУ МВД России по Мордовии раскрыли дело о хищении велосипеда.

По версии следствия, ранее судимый 25-летний житель Рузаевки позарился на велосипед своего 54-летнего знакомого из Сузгарья. Зайдя к нему в гости, он не смог удержаться от соблазна завладеть чужим имуществом, сообщают «Известия Мордовии».

Похищенный велосипед злоумышленник отнес в комиссионный магазин, где ему вручили вместо денег мобильный телефон. Полиция возбудила в отношении вора уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.
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