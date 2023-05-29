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ДТП в Благовещенске привело к опрокидыванию легковушки

Происшествия
ДТП в Благовещенске привело к опрокидыванию легковушки

Представители компетентных органов выясняют обстоятельства жесткого ДТП в Благовещенске.

Тревожная информация о дорожном происшествии поступила в дежурную часть отдела ГИБДД по Благовещенску около 11:00. Речь шла о столкновении двух автомобилей на пересечении Новотроицкого шоссе и Текстильной улицы, сообщает AmurInfo.

Одна из машин в результате полученного удара в бок при этом опрокинулась. На место инцидента прибыла бригада скорой помощи. Специалисты уточняют обстоятельства ДТП и степень вины участников происшествия.
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