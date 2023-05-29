ДТП в Благовещенске привело к опрокидыванию легковушки

Представители компетентных органов выясняют обстоятельства жесткого ДТП в Благовещенске.
Тревожная информация о дорожном происшествии поступила в дежурную часть отдела ГИБДД по Благовещенску около 11:00. Речь шла о столкновении двух автомобилей на пересечении Новотроицкого шоссе и Текстильной улицы, сообщает AmurInfo.
Одна из машин в результате полученного удара в бок при этом опрокинулась. На место инцидента прибыла бригада скорой помощи. Специалисты уточняют обстоятельства ДТП и степень вины участников происшествия.