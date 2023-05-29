Пять человек пострадали при пожаре в двухэтажном доме барачного типа в Удмуртии

После получения сообщения о возгорании на место выехали 23 человека личного состава и 13 единиц техники. Общая площадь, охваченная огнем, составила 180 квадратных метра. Мать, отец и один из детей были госпитализированы в местную больницу с травмами различной степени тяжести. Их сосед и второй ребенок были направлены на амбулаторное лечение.