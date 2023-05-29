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Пять человек пострадали при пожаре в двухэтажном доме барачного типа в Удмуртии

Происшествия
Пять человек пострадали при пожаре в двухэтажном доме барачного типа в Удмуртии

Здание шестиквартирного жилого дома на улице Осипенко в поселке Кез загорелось днем 28 мая. Как передает главное управление МЧС по Республике Удмуртия, пострадали члены многодетной семьи, среди которых — двое детей.

После получения сообщения о возгорании на место выехали 23 человека личного состава и 13 единиц техники. Общая площадь, охваченная огнем, составила 180 квадратных метра. Мать, отец и один из детей были госпитализированы в местную больницу с травмами различной степени тяжести. Их сосед и второй ребенок были направлены на амбулаторное лечение.

Часть погорельцев уехали к родственникам. Четыре жильца, в том числе и несовершеннолетний, сейчас находятся в пункте временного размещения. В настоящий момент устанавливаются причины и другие обстоятельства произошедшего.

Ранее в населенном пункте Джубга Краснодарского края произошел открытый пожар в помещении одной из местных гостиниц. Огонь охватил 800 квадратных метров.
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