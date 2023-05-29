МВД РФ объявило американского сенатора Линдси Грэма в розыск по уголовной статье

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск сенатора конгресса США Линдси Грэма по уголовной статье. Причиной стали русофобские высказывания политика.
В Сети распространилось видео со встречи Грэма с президентом Украины Владимиром Зеленским. На нем сенатор говорит о потерях среди россиян, а затем называет траты на поддержку страны в конфликте удачными.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после слов Грэма. Специалистам предстоит дать правовую оценку комментарию.