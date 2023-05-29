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МВД РФ объявило американского сенатора Линдси Грэма в розыск по уголовной статье

Происшествия
МВД РФ объявило американского сенатора Линдси Грэма в розыск по уголовной статье

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск сенатора конгресса США Линдси Грэма по уголовной статье. Причиной стали русофобские высказывания политика.

В Сети распространилось видео со встречи Грэма с президентом Украины Владимиром Зеленским. На нем сенатор говорит о потерях среди россиян, а затем называет траты на поддержку страны в конфликте удачными.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после слов Грэма. Специалистам предстоит дать правовую оценку комментарию.
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