Самолет со 157 пассажирами выкатился за пределы полосы в аэропорту Новокузнецка: рейс до Петербурга отложен

Транспортная прокуратура в Кемеровской области организовала проверку по факту выезда самолета авиакомпании «Северный ветер» за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом рассказали в ведомстве.
Инцидент произошел в международном аэропорту Новокузнецка имени Б.В. Волынова около девяти часов по местному времени. Самолет должен был совершать рейс до Санкт-Петербурга. На его борту находилось 157 пассажиров, из которых 17 детей – все они размещены в здании аэропорта, организована буксировка авиасудна для оценки технического состояния. Сообщается, что вылет задержан до 20:00 по местному времени.
Новокузнецкий транспортный прокурор организовал проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, осуществляются надзор по соблюдению прав пассажиров на период ожидания задержанного рейса и выездной прием граждан.
Ранее сообщалось о заключении под стражу коллекторов, вымогавших денежные средства у подчиненных генерал-майора полиции Константина Строганова. Подозреваемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.