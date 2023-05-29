Самолет со 157 пассажирами выкатился за пределы полосы в аэропорту Новокузнецка: рейс до Петербурга отложен

Инцидент произошел в международном аэропорту Новокузнецка имени Б.В. Волынова около девяти часов по местному времени. Самолет должен был совершать рейс до Санкт-Петербурга. На его борту находилось 157 пассажиров, из которых 17 детей – все они размещены в здании аэропорта, организована буксировка авиасудна для оценки технического состояния. Сообщается, что вылет задержан до 20:00 по местному времени.