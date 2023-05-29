Полицейские в Подмосковье поймали очередного наркодилера

Работники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Подмосковью вместе с полицейскими из ОМВД России по горокругу Жуковский задержали 26-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в незаконном обороте наркотиков.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», при проведении оперативно-розыскных мероприятий на съемной квартире подозреваемого в Жуковском правоохранители выявили и изъяли свертки, пакеты, контейнер и банку, в которых находились разные растительные, кристаллические и порошкообразные вещества. Кроме того, оперативники нашли пластиковые карты со следами порошка на поверхности, журнал с записями, весы и различные упаковочные материалы.
Исследования показали, что в одном из найденных пакетов находится 680 г синтетического наркотика, прочие вещества еще проходят экспертизу. Преступник признался, что все зелье он купил через тайники-закладки и собирался продавать запрещенные вещества на территории Раменского горокруга.
Злоумышленника заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 228. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.