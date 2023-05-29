Полицейские в Подмосковье поймали очередного наркодилера

Как пишет издание «Вести Подмосковья», при проведении оперативно-розыскных мероприятий на съемной квартире подозреваемого в Жуковском правоохранители выявили и изъяли свертки, пакеты, контейнер и банку, в которых находились разные растительные, кристаллические и порошкообразные вещества. Кроме того, оперативники нашли пластиковые карты со следами порошка на поверхности, журнал с записями, весы и различные упаковочные материалы.