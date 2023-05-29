Политолог Андрей Бакланов: Эрдоган должен понять, что половина страны недовольна его политикой

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов заявил, что победивший на выборах президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен обратить внимание на результаты своего соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.
Вероятнее всего, Эрдоган действительно оценил тот факт, что Москва не стала никаким образом взаимодействовать с турецкой оппозицией, в отличие от Запада, приводят слова Бакланова РИА Новости.
Он отметил, что победившему президенту стоит обратить внимание на небольшой отрыв от конкурента и понять, что около половины избирателей не согласны с политикой Эрдогана, и ему стоит задуматься об этом, чтобы сделать соответствующие выводы.
Ранее Бакланов заявил, что Вашингтон поддерживал оппозицию для того, чтобы избавиться от Эрдогана. Это аргументировано тем, что он сильный лидер, который может устанавливать свои порядки в собственной стране, а Белому дому нужны абсолютно противоположные лидеры у власти других стран, чтобы удобнее было их контролировать.