Политолог Андрей Бакланов: Эрдоган должен понять, что половина страны недовольна его политикой

Ранее Бакланов заявил, что Вашингтон поддерживал оппозицию для того, чтобы избавиться от Эрдогана. Это аргументировано тем, что он сильный лидер, который может устанавливать свои порядки в собственной стране, а Белому дому нужны абсолютно противоположные лидеры у власти других стран, чтобы удобнее было их контролировать.