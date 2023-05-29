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SHOT: ВСУ обстреливали Брянскую область в течение полутора часов минувшей ночью

Происшествия
SHOT: ВСУ обстреливали Брянскую область в течение полутора часов минувшей ночью

Вооруженные силы Украины в течение полутора часов обстреливали территорию Брянской области минувшей ночью. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT».

ВСУ атаковали населенный пункт Чуровичи Климовского района, расположенного на расстоянии 11 километров от границы. Сначала украинский БПЛА осуществил сброс неустановленной взрывчатки в «двенадцатом часу ночи». Повреждения получил припаркованный грузовой автомобиль «КамАЗ», пострадавшие отсутствуют.

Позднее, «ближе к часу ночи» второй беспилотник сбросил еще один неустановленный боеприпас – пострадавших также нет.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию Донецкой Народной Республики 43 раза в течение суток 28 мая. В результате совершенных обстрелов ранения получили пять гражданских лиц.
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