Киану Ривз впервые за 20 лет дал концерт со своей рок-группой

Ранее Киану Ривз и его девушка Александра Грант поцеловались прямо пока проходили ковровую дорожку на мероприятии в центре Лос-Анджелеса. Новость о том, что звезда встречается с Грант разлетелась по Сети еще в 2019 году, когда появилась фотография, что пара улыбается и держится за руки.