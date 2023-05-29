Киану Ривз впервые за 20 лет дал концерт со своей рок-группой

Популярнейший актер и музыкант Киану Ривз выступил со своей рок-группой Dogstar впервые за 20 лет. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.
Музыканты показали свое творчество на фестивале BottleRock, проходящем в Долине Напа. В ходе своего выступления они исполнили 12 песен, из которых три будут входить в новый, еще не выпущенный альбом группы. В ближайшем времени ожидается тур музыкального коллектива по США.
Ранее Киану Ривз и его девушка Александра Грант поцеловались прямо пока проходили ковровую дорожку на мероприятии в центре Лос-Анджелеса. Новость о том, что звезда встречается с Грант разлетелась по Сети еще в 2019 году, когда появилась фотография, что пара улыбается и держится за руки.