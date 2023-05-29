SHOT: Шесть беспилотников ВСУ атаковали КПП в Белгородской области

Шесть беспилотных летательных аппаратов-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали автомобильный пропускной пункт на территории Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT».
ВСУ совершили атаку сразу шестью боевыми дронами на МАПП «Шебекино» в 50 метрах от границы. По предположительным данным, беспилотники были запущены из села Плетеневка Чугуевского района Харьковской области, расположенного в 1,3 километра от границы.
Сообщается, что все БПЛА не достигли цели, пострадавшие и разрушения в результате произошедшего отсутствуют.
Ранее сообщалось об обнаружении гранаты на одной из площадок для выгула собак в подмосковной Коммунарке. Боеприпас заметил один из проходивших мимо местных жителей. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию.