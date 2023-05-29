Эксперт Энгин Озер: США могут наложить санкции на Турцию после победы Эрдогана

Вашингтон уже давно заметил, что Турция медленно отдаляется от него и европейских сценариев развития, отдавая предпочтение своему собственному пути. Это заставляет Запад искать методы воздействия на турецкую экономику и политику. В связи с этим не исключено, что скоро США могут наложить на Турцию ряд санкций, чтобы сподвигнуть ее искать более удобные для Белого дома сценарии, приводят слова Озера РИА Новости.