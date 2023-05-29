Эксперт Энгин Озер: США могут наложить санкции на Турцию после победы Эрдогана

Аналитик Энгин Озер рассказал о последствиях, которые ждут Турцию от США после победы президента Реджепа Эрдогана на прошедших выборах.
Вашингтон уже давно заметил, что Турция медленно отдаляется от него и европейских сценариев развития, отдавая предпочтение своему собственному пути. Это заставляет Запад искать методы воздействия на турецкую экономику и политику. В связи с этим не исключено, что скоро США могут наложить на Турцию ряд санкций, чтобы сподвигнуть ее искать более удобные для Белого дома сценарии, приводят слова Озера РИА Новости.
Ранее политолог Андрей Бакланов заявил, что турецкая оппозиция уже не сможет наверстать упущенное и как-то сопротивляться победе партии Эрдогана, потому что упустила свой шанс. По словам эксперта, переизбранный президент начнет укреплять свои собственные позиции.