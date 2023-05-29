«Если кто-нибудь за границей начнет вякать про мою страну...»: Леонид Якубович о гражданской идентичности

Каждое утро в лагере проходила линейка, где поднимался маленький красный флаг на флагштоке. Якубович и другие советские студенты получали в свою сторону от немецких обучающихся «визг, крик, мат», в них летели банки, но они выдержанно стояли «мертво, каменно». По словам телеведущего, он никогда больше не испытывал столь глубокого чувства «гражданской идентичности» – этот прецедент навсегда сохранился в его памяти.