«Если кто-нибудь за границей начнет вякать про мою страну...»: Леонид Якубович о гражданской идентичности

Российский телеведущий Леонид Якубович рассказал о своем отношении к понятию «гражданская идентичность». Актер уверен, что «каждый» житель России, будучи за границей, не позволит другим негативно высказываться в адрес своей Родины.
Якубович признался, что и сам не раз испытывал чувство патриотизма, находясь за рубежом. Телеведущий рассказал увлекательную историю из своей юности, когда состоял в студенческом отряде и работал в Германии, в том числе и вместе с местными студентами.
Каждое утро в лагере проходила линейка, где поднимался маленький красный флаг на флагштоке. Якубович и другие советские студенты получали в свою сторону от немецких обучающихся «визг, крик, мат», в них летели банки, но они выдержанно стояли «мертво, каменно». По словам телеведущего, он никогда больше не испытывал столь глубокого чувства «гражданской идентичности» – этот прецедент навсегда сохранился в его памяти.
«Как бы я не относился, мне может нравиться, не нравиться, я скреплю зубами и все остальное прочее, но, если кто-нибудь за границей начнет вякать про мою страну, я очень сильно насуплю брови, очень сильно, и дети мои также и все, кто меня (окружает – прим. ФАН) <…>», – заявил телеведущий в ходе интервью для Youtube-канала «ЭМПАТИЯ МАНУЧИ».
Ранее сообщалось, что Леонид Якубович высказался про патриотизм и любовь к Родине. Он заявил, что такие чувства должны возникать у человека еще с детства.