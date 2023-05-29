Прилеты по Одессе 29 мая повредили портовую инфраструктуру

Прилеты российских ракет по Одессе повредили инфраструктуру порта.
Как сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье, с ссылкой на пресс-центр оперативного командования Вооруженных сил Украины «Юг», сегодняшними ударами российских ракет по Одессе, была выведена из строя рабочая инфраструктура порта. Военная администрация города также подтвердила данную информацию.
Ранее стало известно, что строителя, работавшего на границе рядом с селом Гуево, контузило. Мужчина попал под обстрел со стороны ВСУ. Пострадавшему работнику оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает.