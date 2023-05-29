Прилеты по Одессе 29 мая повредили портовую инфраструктуру

Ранее стало известно, что строителя, работавшего на границе рядом с селом Гуево, контузило. Мужчина попал под обстрел со стороны ВСУ. Пострадавшему работнику оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает.