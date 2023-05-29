Бродячая собака напала на ребенка на детской площадке в Тульской области

Дикая собака напала на маленькую девочку во дворе жилого дома, у пострадавшей диагностировали несколько рваных ран. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».
Родители девочки утверждают, что собака напала на ребенка без видимой причины, она не дразнила ее. Очевидцы сумели отогнать животное от нее, но местные жители говорят, что в этом районе уже были случаи нападения собак на людей. Агрессивная стая представляет угрозу не только для детей, но и для взрослых. Сейчас пострадавшей необходимо пройти курс лечения.
Ранее похожий случай произошел в Оренбурге. Там бездомная собака набросилась на девочку и вцепилась ей в лицо. У ребенка диагностировали рваные раны на щеке и наложили несколько швов.