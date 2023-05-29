Бродячая собака напала на ребенка на детской площадке в Тульской области

Родители девочки утверждают, что собака напала на ребенка без видимой причины, она не дразнила ее. Очевидцы сумели отогнать животное от нее, но местные жители говорят, что в этом районе уже были случаи нападения собак на людей. Агрессивная стая представляет угрозу не только для детей, но и для взрослых. Сейчас пострадавшей необходимо пройти курс лечения.