Эксперт Бакланов: США хотели убрать Эрдогана, потому что Вашингтону не нужны сильные лидеры

По словам Бакланова, Вашингтону нужны слабые и покладистые люди, которыми можно будет управлять и подстраивать страну под себя, но переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган таким не является. Поэтому Белый дом поддерживал турецкую оппозицию для того, чтобы сместить этого лидера, приводит слова Бакланова РИА Новости.