Эксперт Бакланов: США хотели убрать Эрдогана, потому что Вашингтону не нужны сильные лидеры

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов рассказал о том, почему США поддерживали оппозицию на нынешних президентских выборах в Турции.
По словам Бакланова, Вашингтону нужны слабые и покладистые люди, которыми можно будет управлять и подстраивать страну под себя, но переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган таким не является. Поэтому Белый дом поддерживал турецкую оппозицию для того, чтобы сместить этого лидера, приводит слова Бакланова РИА Новости.
Ранее единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что он совершенно не согласен с результатами голосования на прошедших выборах, согласно которым оппозиционер набрал менее 48% голосов, а Эрдоган – более 52%. Он отметил, что эти выборы стали самыми несправедливыми в истории страны.