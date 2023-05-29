Актер и телеведущий Якубович рассказал о родственниках – основателях Голливуда

Якубович утверждает, что настоящая фамилия братьев – Шенкеры. Он рассказал, что однажды еще в советские годы на имя его отца пришла посылка из США. Ее отправила некая женщина, которая была продюсером европейских театров. Она писала, что она родственница одного из братьев и приложила большой лист с генеалогическим древом семьи. Сохранить его не удалось, поскольку мать Леонида Аркадьевича побоялась негативной реакции советской власти на общение с иностранцами.

