В подмосковной Коммунарке на площадке для выгула собак нашли гранату

Как сообщает Telegram-канал SHOT, боеприпас под деревом нашел житель, проходивший мимо. Он сразу же позвонил в полицию, чтобы сообщить об опасной находке. Прибывшие на место вызова силовики оцепили территорию. Сотрудники ожидают прибытия саперов, чтобы выяснить, является ли граната боевой. Дополнительных подробностей от экстренных ведомств не поступало.