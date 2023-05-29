В подмосковной Коммунарке на площадке для выгула собак нашли гранату

В подмосковном поселке Коммунарка, рядом с площадкой для выгула собак была обнаружена граната, на вид похожая на РГ-42. Рядом с местом потенциального минирования находятся школа и здание теплового узла.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, боеприпас под деревом нашел житель, проходивший мимо. Он сразу же позвонил в полицию, чтобы сообщить об опасной находке. Прибывшие на место вызова силовики оцепили территорию. Сотрудники ожидают прибытия саперов, чтобы выяснить, является ли граната боевой. Дополнительных подробностей от экстренных ведомств не поступало.
Ранее жильцы квартиры в Серпухове нашли на балконе «подарок» от прошлого хозяина жилища в виде боевой гранаты РГД-5. Снаряд был отправлен на экспертизу.