«Тогда придется уйти»: Леонид Якубович рассказал об удовольствии от игры в театре и небольшой обиде

По словам Якубовича, каждый раз, когда выступал в театре, он понимал, что зрители не видят в нем актера, они видят в нем только ведущего знаменитой программы, а как артиста им его воспринимать сложно. Он также пожаловался, что амплуа ведущего закрепилось за ним настолько, что ему самому сложно перешагивать через себя на сцене.