«Тогда придется уйти»: Леонид Якубович рассказал об удовольствии от игры в театре и небольшой обиде

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, что он испытывал во время выступлений в театре.
По словам Якубовича, каждый раз, когда выступал в театре, он понимал, что зрители не видят в нем актера, они видят в нем только ведущего знаменитой программы, а как артиста им его воспринимать сложно. Он также пожаловался, что амплуа ведущего закрепилось за ним настолько, что ему самому сложно перешагивать через себя на сцене.
Якубович отметил, что несмотря на свою некоторую усталость от этой роли ведущего, он все равно получает от работы удовольствие, потому что иначе он не может, так как это будет видно по глазам и тогда «придется уйти», приводит слова ведущего YouTube-канал «Эмпатия Манучи».
Ранее Якубович рассказал, что программе «Поле чудес» иногда не хватает заранее написанного сценария, так как шоу не имеет такового. Он также добавил, что задания для игроков придумывают два человека, а сам ведущий знакомится с участниками только перед игрой.