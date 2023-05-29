Телеведущий Леонид Якубович высказался про патриотизм любовь к своей Родине

Легендарный телеведущий культовой телепрограммы «Поле Чудес» Леонид Якубович высказался про патриотизм и любовь к Родине.
Как шоумен заявил, в ходе интервью для Youtube-канала ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, любовь к Родине должна возникать у человека еще с детства.
«Ощущение, что я - это и есть часть Родины. Это и есть патриотизм», - заявил Якубович.
Также, по мнению ведущего, для того чтобы как-либо критиковать свое государство необходимо осознавать, что для него сделали вы и как можете помочь решить проблемы.
«Если чего и не сможешь поменять, то это отечество. Это внутри», - резюмировал телеведущий.
Ранее Леонид Якубович опроверг слухи о расставании со своей женой Мариной Видо.